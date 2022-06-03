Минск, , 14:45 — REGNUM О том, каким будет народное ополчение Белоруссии, рассказал 3 июня белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит пресс-служба президента республики.

Александр Лукашенко President.gov.by

Как напомнил белорусский лидер, ранее о его инициативе было решено создать войска территориальной обороны.

При этом он подчеркнул, что бесконтрольной раздачи оружия, как это произошло на Украине, быть не должно и все данные участников территориальной обороны известны, они приписаны в полки и батальоны, а также приготовлено оружие.

Также Лукашенко указал, что при создании народного ополчения Белоруссии учитывался опыт Украины, где из-за нехватки людей пришлось призывать мужчин старшего возраста и без опыта службы в армии.

«И я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения — они возьмут свои автоматы (в основном автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом», — сказал президент Белоруссии.

Кроме того, он отметил, что во время проведения военных действий отряды народного ополчения могут стать партизанским движением и добавил, что это ополчение может быть резервом для территориальной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал мировое сообщество вкладывать деньги не в вооружение, а в развитие африканских стран во избежание голода.