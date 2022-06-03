Москва, , 14:44 — REGNUM Турция, действительно, провела мероприятия по интеграции ряда банков в платёжную систему «Мир», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Платежные карты «Мир» Mironline.ru

«Однако далеко не все турецкие банки, а соответственно и выпущенные ими терминалы принимают карты мир.

Правительство Египта также прорабатывает вопрос об использовании в стране карты «Мир», но пока данный вопрос находится в стадии обсуждения.

На данный момент оплачивать товары и услуги картами «Мир» можно в Белоруссии, Армении, Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

Возможно, к данному списку стран присоединятся Египет, Куба, Тунис и Таиланд.

Популярность карт «Мир» и их выпуск в других странах напрямую зависит от соответствующего объёма турпотока, а также желанием иностранных банков выпускать карты «Мир» в своих странах.

Очевидно, что конкурировать с глобальными VISA и MasterCard у «Мир» не получится. Но как региональное решение вполне имеет перспективы дальнейшего развития», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм ожидает, что популярные для отдыха зарубежные страны до конца 2022 года начнут принимать карты «Мир».

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