Сочи, Краснодарский край, 3 июня, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Санкции против России усугубляют ситуацию на мировом продовольственном рынке. Об этом 3 июня заявил председатель Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

(сс) MONUSCO Photos Маки Салл

«Санкции против России ещё более усугубили ситуацию. Сейчас у нас нет доступа к зерновым из России, особенно к пшенице из России. И, что самое главное, у нас нет доступа к удобрениям из России, потому что ситуация и так была сложная, а сейчас она ещё более сложна. И это влечёт за собой последствия для продовольственной безопасности Африки», — заявил Салл.

«Есть две основные проблемы: это кризис и санкции. Нужно работать над разрешением именно двух этих проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно и удобрения, были выведены из-под санкций», — указал он.