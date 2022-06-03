Минск, 3 июня 2022, 14:41 — REGNUM Создание общего с Россией центра силы является оптимальным вариантом для Европы, заявил 3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что в этом направлении Европа не идет, «и не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают — они сильны, тут и армия их, тут и ядерные боеголовки, все здесь». Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал мировое сообщество вкладывать деньги не в вооружение, а в развитие африканских стран во избежание голода.
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