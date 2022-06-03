* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 3 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продлили перемирие с правительством Пакистана на неопределённый срок после двухдневных переговоров с делегацией старейшин пакистанских племён, принимаемых афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Мохаммад Хорасани, представитель движения «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил Daily Mail, что решение было принято в результате «значительного прогресса», достигнутого в переговорах с группой старейшин из 50 человек. Хорасани добавил, что переговоры в Кабуле продолжатся в ближайшие дни.

Пока от пакистанского правительства не поступало подтверждения соглашения о прекращении огня.

Афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не делали никаких заявлений, так как ранее они указывали, что занимают нейтральную позицию в отношении переговоров. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане также призывают новое пакистанское правительство заключить мирное соглашение с пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляют собой отдельную организацию, но связаны с афганскими радикалами. По данным Пакистана, группировка в течение многих лет использовала труднопроходимые приграничные районы Афганистана в качестве укрытий для нападения на Пакистан и теперь, когда афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти, стала действовать смелее.

Группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведёт партизанскую войну в Пакистане в течение последних 14 лет, борясь за более строгое соблюдение исламских законов, освобождение членов группировки из пакистанских тюрем и сокращение пакистанского военного присутствия в «Зоне племён».