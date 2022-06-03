Москва, , 14:41 — REGNUM При уходе известных на рынке брендов малозаметные игроки получат возможность поднять цены, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

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«По данным компаний, торгующих бытовой техникой и электроникой (БТЭ), ряд европейских, корейских и американских компаний прекратили отгрузку товаров в Россию. Среди прочих — Samsung, Bosch, Elextrolux.

Преимущество известных брендов — в ощущении их надёжности, которое формируется у потребителя. Граждане считают технику, выпущенную известными брендами, надёжной, хотя её выпускают на тех же производственных линиях, что и китайскую.

Разработку, дизайн, маркетинг и дистрибуцию ведёт бренд. А местные компании в Восточной и Юго-Восточной Азии, которые собирают эту технику, постепенно начинают продавать похожую под новыми названиями. Однако эти названия потребителю ничего не говорят, и пока он набирает опыт их использования, уходит время.

При уходе известных на рынке брендов малозаметные прежде игроки получают возможность поднять цены. Для них это даже не двойной, а тройной подарок.

Во-первых, они просто могут поднять цены, потому что у потребителя сократился выбор. Во-вторых, потребитель склонен считать более дорогую продукцию более качественной. А значит, удорожание ещё и укрепляет бренды. Про это в учебниках маркетинга есть классическая история.

Сейчас китайские производители имеют шанс перепозиционироваться, предложить варианты более высокой ценовой категории.

А в-третьих, если Bosch и Electrolux вернутся на российский рынок, то их место уже будет занято, у потребителей сформируется лояльность к другим брендам. Их конкурентные позиции ослабнут.

Вспомним, что ещё 10 лет назад популярностью пользовались сотовые телефоны Siemens, Ericsson, Sony, Alcatel, а про Xiaomi и Honor никто не слышал. Но когда будет изобретено следующее поколение гаджетов, и Ericsson, Siemens и Sony начнут их продавать — их бренды уже не будут иметь преимуществ на нашем рынке в сравнении с Xiaomi и Honor.

Вполне можно также ожидать появления новых торговых марок, под которыми компании из разных стран будут продавать технику, являющуюся «точно такой же», как Bosch или Electrolux. Что же касается дефицита комплектующих, то их и подавно производят не сами бренды.

В конце концов, на компьютерном рынке издавна продают китайские клоны картриджей для лазерных принтеров Xerox по гораздо более низким ценам. Поэтому ситуация с комплектующими, вероятно, нормализуется ещё быстрее», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд европейских, корейских и американских компаний прекратили отгрузку товаров в Россию. Среди прочих — Samsung, Bosch, Elextrolux. В числе товаров — холодильники, посудомоечные машины, телевизоры и пылесосы.

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