Москва, , 14:40 — REGNUM Торжественная церемония вручения Первой Национальной премии интернет-контента прошла в московском Music Media Dome.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Военные корреспонденты ВГТРК, «Первого канала», «RT», «Комсомольской Правды» и «Сегодня. ру» отмечены Национальной премией интернет-контента. Награда присуждена в специальной номинации «Сила в правде», которая является своеобразной отсылкой к культовому фильму «Брат 2». Она присуждена «за безоговорочный профессиональный героизм, продиктованный исключительно личным выбором». Напомним, что в спецноминациях награждаются проекты, ориентированные на актуальную общественную повестку.

Премией отмечены военкоры Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко (ВГТРК), Александр Коц и Дмитрий Стешин («Комсомольская Правда»), Юрий Котенок («Сегодня. ру»), Ирина Куксенкова («Первый канал»), Андрей Филатов (RT), Семён Пегов (автор проекта WarGonzo), блогер, публицист и ополченец Максим Фомин (Владлен Татарский).

Вручил награды первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Хочу поздравить всех номинантов и лауреатов премии и сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете: за творчество, за креативность, за частичку души, которую каждый из вас вкладывает в свое дело. Иначе невозможно стать лучшим, иначе невозможно стать лауреатом», — сказал Сергей Кириенко.

«Считалось, что интернет — такая особая среда, что невозможно стать успешным и популярным, если не гнаться за модой, если не ловить хайп, если не искать каких-то уникальных спецэффектов и все время придумывать что-то совсем новое. Но, как только наступило время вызова, выяснилось, что это не главное. Сегодня, с этой сцены и с экрана очень часто звучало, что самое главное — это правда. Людям нужна правда, чтобы ее доносить требуется высочайший профессионализм, честность, искренность и, конечно, лауреатам, которых мы приветствуем, требуется невероятное личное мужество», — подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

Большая часть военкоров прислала видеообращения, лично присутствовать на церемонии смогли Ирина Куксенкова, Евгений Поддубный и Александр Коц.

«Огромное спасибо, что отметили нашу работу — это очень приятно и дает внутренние моральные силы делать что-то вновь, продолжать свою работу, продолжать доносить для людей правду», — сказала со сцены Ирина Куксенкова .

Всего на церемонии призы были вручены в восьми специальных категориях.

Кроме того, Семён Пегов и его проект Wargonzo также стал обладателем приза в специальной номинации «От первого лица» как »самый читаемый Telegram-канал с места событий от первого лица».

На соискание в 19 основных номинациях премии принимались проекты (видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы), цифровой релиз которых состоялся с сентября 2020 по декабрь 2021 года. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства — всего порядка 100 организаций.

Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 млн руб. Ведущими торжественной церемонии, разделенной на три акта, стали известный актер Сергей Бурунов и телеведущая Тутта Ларсен, журналист Владимир Тодоров и видеоблогер Алена Блин (Жигалова), а также телеведущая Юлия Барановская и пранкеры Вован и Лексус.

Премия учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступила компания VK.