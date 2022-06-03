Минск, 3 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Страны Евросоюза, инициировавшие санкции против России и Белоруссии, не думают о последствиях. Они «прострелили себе голову», заявил белорусский президент Александр Лукашенко 3 июня журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, в этих странах — Литве, Латвии, Польше — никто не занимается экономикой и не думает о ней. Так, в сфере грузоперевозок те, кто выступал за введение санкций, страдают и от самих ограничений, и от ответных мер.

«Ну, они же не только себе в ногу стреляют, они уже прострелили себе голову. Ты же думай, прежде чем ввести какие-то санкции», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в ЕС уже «до шестого пакета дошли», и только некоторые политики вроде премьер-министра Венгрии остановились и подумали, что натворили. А через год в экономике стран, поддержавших санкции, может произойти обвал.

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