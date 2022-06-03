Черногорск, Хакасия, , 14:39 — REGNUM Без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку разыскивают в городе Черногорске. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в МВД по Хакасии.

Эмблема МВД

По данным ведомства, девушка 2005 года рождения днём 1 июня ушла из общежития по улице Октябрьская в Черногорске. Её местонахождение не установлено до сих пор.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят обратиться в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае почти трое суток искали 15-летнюю девочку.

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