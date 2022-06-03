Ясиноватая, ДНР, , 14:38 — REGNUM Украинские нацисты обстрелял город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено со тсороны Авдеевки 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский заявил, что украинская армия не способна вести наступательные действия.