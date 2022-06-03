Минск, , 14:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил в телефонном разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем вопросы вывоза зерна с территории Украины. Об этом сообщает 3 июня пресс-служба белорусского лидера.

Александар Лукашенко President.gov.by

Обсуждая наиболее актуальные вопросы повестки дня, Лукашенко и Гуттереш отдельно остановились на проблеме транспортировки украинского зерна. Белоруссия, заявил президент, готова к тому, чтобы зерно шло через территорию страны в балтийские порты. Минск также готов выделить железнодорожный транспорт для перевалки зерна.

Лукашенко предложил провести переговоры по этой теме с представителями Белоруссии, Украины, Германии, России и прибалтийских стран. Главное, чтобы зарубежные порты были открыты и для белорусских товаров.

«То есть чтобы, создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси», — указано в сообщении.

Гуттереш пообещал в ближайшие дни обсудить это с руководством заинтересованных стран.

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