Сочи, Краснодарский край, 3 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Россия всегда проявляла большой интерес к африканской культуре. Об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В России всегда с большим интересом относились к африканской культуре. И это значительная часть нашего взаимодействия», — заявил Путин.

«Растёт и роль Африки на международной арене в целом, в политическом плане. Мы считаем, что Африка в целом и отдельные государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, что вся Африка в целом имеет огромные перспективы. И исходя именно из этого мы намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом, с отдельными государствами», — указала она.