Кызыл, 3 июня, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Туве на территории этнокультурного комплекса «Алдын-Булак» с 20 по 22 июня состоится первый в России фестиваль шаманизма «Дунгур». Он соберёт шаманов из разных уголков страны. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Василий Суриков. Шаман (фрагмент). Этюд к картине «Покорение Сибири Ермаком». 1893

По данным агентства по делам национальностей Тувы, мероприятие даст возможность гостям и участникам познакомиться поближе с республикой, где шаманизм является неотъемлемой частью национальной культуры.

Фестиваль планируется проводить ежегодно.