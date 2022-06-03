Вологда, 3 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал вологодскому музею из архива ведомства два уникальных документа, которые касаются жизни и творчества Константина Батюшкова — это прошение поэта на имя императора Александра I о приеме на службу в Министерство иностранных дел, а также донесение о служебных заслугах, сообщил в своем Telegram-канале мэр Вологды Сергей Воропанов.

http://www.ipetersburg.ru/ Памятник Константину Батюшкову в Вологде

«Мало кто знает, но Константин Николаевич несколько лет был дипломатом. В 1818 году он поступил на службу в Министерство иностранных дел и имел на этом поприще успехи. Передадим полученные документы в музей, чтобы все желающие могли их увидеть», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в музей Оренбурга передали ступени Елизаветинского спуска.