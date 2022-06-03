Сибай, Башкирия, 3 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Более четырех млрд рублей предусмотрено в дорожном фонде Башкирии на 2022−2024 годы на реализацию мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры Зауралья. Об этом 3 июня сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев на всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022» в Сибае.

jingoba Железная дорога

По его словам, эти средства планируют направить на возведение и реконструкцию новых дорог, а также на ремонт и содержание существующих дорог республиканского и местного значения.

Булушев отметил, что самым перспективным направлением совершенствования работы транспортной инфраструктуры Зауралья является завершение строительства ветки Сибай — Подольск — Новорудная.

По его мнению, это значительно увеличит грузооборот станции Сибай и разгрузит некоторые республиканские автотрассы.

Сообщается, что строительство железной дороги, проходящей по Хайбуллинскому и Баймакскому районам, обеспечит связь месторождений цветных металлов и перерабатывающих предприятий п. Бурибай и г. Сибай.

Кроме того, дорога обеспечит прямую связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Китаем, Средней Азией, районами Нижней Волги и Кавказа в обход загруженного Челябинского железнодорожного узла.