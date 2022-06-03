Мадрид, 3 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В 2021 году испанское гражданство приобрели 144 012 иностранцев, проживающих в Испании, что на 14,1% больше, чем в 2020 году. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на Национальный институт статистики.

Efraimstochter Флаг Испании

В списке по числу полученного гражданства Испании лидируют марокканцы — 42 000, за ними следуют колумбийцы (8 328) и эквадорцы (8 325).

При этом почти половина из всех случаев приходится на Каталонию и Мадрид — 47,4%.