Москва, 3 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Украинская армия не способна вести наступательные действия. Об этом 2 июня заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его оценке, в обороне вооруженные силы Украины ещё способны вести боевые действия, но как только их ведут в атаку они становятся недееспособными. В итоге все попытки наступления заканчиваются для киевского режима провалом и большими потерями в личном составе военнослужащих.

«Украина действию в наступлении, действию в маневре не обучена. При первых же попытках армия Украины получает огромный урон и откатывается обратно», — рассказал Ходаковский.