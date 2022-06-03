Сочи, Краснодарский край, 3 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Отношения со странами Африки представляют для России большое значение. Об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы помним и тоже обращаем внимание на знаковое событие: совсем недавно отмечался день Африки, неделю назад. У нас с Сенегалом тоже небольшое событие — 60-летие установления дипломатических отношений. И скоро, в ближайшие несколько дней, вы будете отмечать создание Афросоюза», — заявил Путин.

«В этой связи хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, всегда поддерживала Африку в её борьбе с колониализмом. И мне очень приятно отметить, что в 2019 году в Сочи прошёл саммит Россия-Африка. Мы на новом этапе развития придаём очень большое значение с африканскими странами», — продолжил он.