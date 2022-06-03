Кишинёв, 3 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Сильные ливни, разразившееся в Сорокском районе Молдавии, потребовали вмешательства спасателей. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Генерального Инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Admnvrsk.ru Ливень

Сообщается, что в селе Воловица дождь повредил 2,5 км дороги. Кроме того, частично размыло дорогу в селе Околина. В селе Шептеличи дорогу занесло гравием.

Кроме того, по данным пресс-службы, в Шептеличи было уничтожено 4,5 га клубники. Также там снесло крышу с девяти теплиц.