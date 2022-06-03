Волгоград, 3 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Волгограде 38-летнего местного жителя подозревают во взяточничестве — мужчина пообещал знакомой за один миллион рублей «повлиять» на исход уголовного дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе СУ СК по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, волгоградец предложил своей знакомой подкупить сотрудников отдела экономической безопасности Главка МВД. За один миллион рублей он якобы мог помочь в содействии о непривлечении её к уголовной ответственности. Женщина передала подозреваемому деньги 2 июня, его тут же задержали оперативники.

Возбуждено уголовное дело о покушение на дачу взятки в крупном размере, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.