Омск, 3 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Выходные (4-5 июня) в Омской области будут прохладными, ожидаются заморозки.

jill111 Заморозки

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-иртышском УГМС, ночью 4 июня в регионе прогнозируется температура +0…+5 °С, местами заморозки — 2…-7 °С. Днём будет +11…+16 °С, ветер северо-западный 7-12 м/с, без существенных осадков.

5 июня в Омской области прогнозируется погода преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днём — северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 0…+5 °С, местами заморозки до — 7 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +16…+21 °С, местами до +11 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки, дожди и сильный ветер ожидаются в Красноярском крае.

Читайте также: Жителей Красноярского края предупредили о дождях и сильном ветре