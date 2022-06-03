Кострома, 3 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Костроме туристов и горожан приглашают на фестиваль «Дорогами народных традиций», в рамках которого состоится показ всех районов Костромской области. Об этом сообщает департамент культуры региона.

Наталья Диева ИА REGNUM Ярмарка в Костроме

Каждую субботу этого лета в центре Костромы будут проходить ярмарки производителей товаров, мастер-классы, выставки аутентичных предметов быта и изделий современных мастеров.

«Гости праздника смогут познакомиться с традиционной культурой костромских сел и деревень, отведать блюд традиционной кухни, выпить чаю из самовара», — говорится в сообщении.

Первыми 4 июня презентуются жители Шарьи и Пыщуга. Ознакомиться с полной программой праздника можно на сайте департамента культуры.