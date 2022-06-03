* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 3 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали ряд жителей района Париян афганской провинции Панджшер по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Местные источники сообщили изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали трёх жителей кишлака Калку, Мохаммада Ханифа, Аллах Мохаммада и Мохаммада Ага, а также Замриддина, Афскал Хана Агамира и владельца магазина из Шалакчи, и забрали их с собой.

Согласно источникам, они не были связаны с какой-либо группировкой.

По сообщениям, при задержании талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли их побоям и истязаниям.

Ранее, 1 июня, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали десятки жителей Даште-Риот уезда Хендж по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.