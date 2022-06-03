Енакиево, ДНР, 3 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Первый автопоезд с командой врачей узких специальностей и медицинским оборудованием из Ленинградской области прибыл в подшефный город Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) и разместился на базе городской больницы №1. Об этом заявили 3 июня в пресс-службе администрации Ленобласти.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для проведения диспансеризации жителей ДНР Тихвинская межрайонная больница Ленобласти выделила передвижной флюорограф, маммограф и мобильную амбулаторию. Чтобы не зависеть от электросетей, привезли медики и генератор. В медицинскую бригаду вошли девять сотрудников районных больниц — узкие специалисты и средний медицинский персонал Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кингисеппской больниц, глава комздрава Ленобласти и главврач Ленинградской областной клинической больницы.

Как уточнили в обладминистрации, врачи Ленобласти и Енакиево совместно определяют порядок и график приема пациентов, после чего в местных СМИ и соцсетях будет дана информация о работе передвижного медицинского комплекса. В Енакиево также определили места для проживания прибывшего медицинского персонала.

«Медицинская команда Ленинградской области прибыла в Енакиево. Три передвижных медицинских комплекса: большая поликлиника на колесах, передвижной флюорограф, маммограф, а самое главное — команда врачей — рентгенлаборанты, рентгенологи, хирург, терапевт, педиатр, акушер-гинеколог. Это только первый этап. Мы приехали надолго, будем вести работу столько, сколько надо и будем только ее расширять», — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Добавим, что областные медики будут вести прием жителей города Енакиево и окрестных населенных пунктов. Специалисты окажут оперативную помощь и определят, какую медпомощь жителям ДНР необходимо оказывать в дальнейшем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти взяли патронаж в восстановлении города Енакиево. В населенный пункт из региона, помимо медиков и медтехники, была направлена дорожная техника, которая уже приступила к очистке и ремонту дорог.