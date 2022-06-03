Москва, 3 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» выкупил у швейцарского «Янг Бойз» контракт полузащитника Кристофера Мартинса. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что стороны подписали соглашение, рассчитанное до июня 2026 года.

Ранее 25-летний игрок сборной Люксембурга выступал за «Спартак» на правах аренды. Он перешёл в московский клуб в январе 2022 года.

Мартинс сыграл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе команды он выиграл Кубок России.

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