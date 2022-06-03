Калуга, , 14:56 — REGNUM В Калужской области за период с 25 мая по 1 июня увеличились цены на масло подсолнечное — на 1,1%, печенье — на 1,2%, консервы мясные — на 1%, колбасу сырокопченую — на 0,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Молочные продукты в магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сравнению с соседними областными центрами в Калуге наблюдались максимальные цены на говядину, свинину, сосиски, сардельки, колбасу вареную, масло сливочное, молоко, яйца куриные, конфеты, печенье и лук. Дефицита товаров на территории области нет.

По информации Калугастата, в январе–апреле 2022 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами составил 41 млрд 73 млн рублей, что в товарной массе на 1,8% меньше, чем в январе–апреле 2021 года, На розничных рынках и ярмарках в январе–апреле 2022 года реализовано товаров на сумму 2 млрд 867 рублей, что на 7,3% меньше, чем в январе–апреле 2021 года.

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