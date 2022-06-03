Ульяновск, 3 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось количество вновь госпитализированных в ковидные стационары и возросло число летальных исходов. Соответствующие сведения обновляет федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 3 июня, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 049 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 2 июня официально выявлено 35 носителей.

Вылечился от ковида 197 661 житель Ульяновской области, доля выздоровевших составила 97,35%. Количество переболевших COVID-19 снижается третьи сутки подряд: 31 выписаны 55 человек, 1 и 2 июня — соответственно 53 и 49 пациентов.

Что касается госпитализаций, то 2 июня на лечение в стационары направлены 29 больных, 1 июня — 18 человек.

Количество жертв пандемии продолжает расти: всего скончались 4700 больных ковидом, в том числе 2 июня умер один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделан 2 109 601 лабораторный тест на коронавирус, в том числе 2 июня проведено 2360 исследований.