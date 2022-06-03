Москва, 3 июня 2022, 14:24 — REGNUM 6 июня в московском киноцентре «Октябрь» фильмом «Время танцора» завершится ретроспектива режиссера Вадима Абдрашитова. Как сообщает организатор ретроспективы КАРО. Арт, показ состоится в премьерном зале киноцентра с 35-миллиметровой пленки. Фильм представит и обсудит со зрителями режиссер. Модератором показа выступит киновед Всеволод Коршунов.
За почти 40 лет совместной работы Вадим Абдрашитов вместе со сценаристом Александром Миндадзе выпустили 11 полнометражных картин. В этом мае и июне в рамках ретроспективы зрители Москвы и Санкт-Петербурга увидели семь кинолент, отобранных кураторами проекта КАРО. Арт: «Плюмбум, или опасная игра», «Парад планет», «Охота на лис», «Остановился поезд», «Армавир», «Магнитные бури» и «Время танцора». В Москве вместе со зрителями фильмы обсудили кинокритики: Максим Селезнев, Денис Вирен и Наталья Рябчикова.
По словам директора проекта КАРО. Арт Максима Горбова, в рамках ретроспективы показаны несколько фильмов советского периода, точно обозначающие вопросы «человека Советов», перестроечного периода, предчувствующих временную пропасть, конец эпохи. А также работы 90-х годов, отличающихся особенной свободой восприятия и милосердием к людям, которые застряли в межвременье, пытаясь научиться дышать новым воздухом новой страны.
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