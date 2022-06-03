Москва, 3 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. 6 июня в московском киноцентре «Октябрь» фильмом «Время танцора» завершится ретроспектива режиссера Вадима Абдрашитова. Как сообщает организатор ретроспективы КАРО. Арт, показ состоится в премьерном зале киноцентра с 35-миллиметровой пленки. Фильм представит и обсудит со зрителями режиссер. Модератором показа выступит киновед Всеволод Коршунов.

КАРО. Арт Кадр из фильма Время танцора

За почти 40 лет совместной работы Вадим Абдрашитов вместе со сценаристом Александром Миндадзе выпустили 11 полнометражных картин. В этом мае и июне в рамках ретроспективы зрители Москвы и Санкт-Петербурга увидели семь кинолент, отобранных кураторами проекта КАРО. Арт: «Плюмбум, или опасная игра», «Парад планет», «Охота на лис», «Остановился поезд», «Армавир», «Магнитные бури» и «Время танцора». В Москве вместе со зрителями фильмы обсудили кинокритики: Максим Селезнев, Денис Вирен и Наталья Рябчикова.

По словам директора проекта КАРО. Арт Максима Горбова, в рамках ретроспективы показаны несколько фильмов советского периода, точно обозначающие вопросы «человека Советов», перестроечного периода, предчувствующих временную пропасть, конец эпохи. А также работы 90-х годов, отличающихся особенной свободой восприятия и милосердием к людям, которые застряли в межвременье, пытаясь научиться дышать новым воздухом новой страны.

КАРО. Арт Вадим Абдрашитов

«Этот прочный союз режиссера и сценариста создал точный слепок всех эпох, в которых им довелось жить и работать: СССР, Перестройка, 90-е, новая Россия. Примечательно то, что их «герои» до сих пор живут и здравствуют: и в поле повседневности, и в поле культуры. Мы можем узнать их среди нашего окружения. Проблемы идентичности в разрезе социального и определение своего личного всегда были корнем любой работы тандема Абдрашитов/Миндадзе» — отметила куратор КАРО. Арт Наталья Гаврук-Гаврилина.