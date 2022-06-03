Ростов-на-Дону, 3 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июня, в Ростове-на-Дону подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования России и министерствами образования и науки ДНР и ЛНР. Документ скрепили подписями на полях первого образовательного форума образовательных организаций РФ и Донбасса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Документ, предполагающий сотрудничество в сфере высшего образования, подписали глава Минобрнауки России Виталий Фальков, руководители министерств образования и науки ДНР и ЛНР Михаил Кушаков и Андрей Лустенко. Образовательный форум в Ростове-на-Дону проводится с целью интеграции вузов Донецкой и Луганской Народных Республик в образовательное пространство России.

ИА REGNUM напоминает, что в форуме принимают участие также ректоры и профессорско-преподавательский состав вузов России и Донбасса. Они обменяются лучшими практиками в работе со студентами и молодыми учёными, обсудят аспекты взаимодействия вузов России, ЛНР и ДНР. Форум завершит свою работу 5 июня.