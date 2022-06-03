Симферополь, 3 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Крыму опровергли как фейк появившиеся в социальных сетях о якобы «массовых отравлениях» черешней из Запорожской области.

Фейк

«Скриншоты, которые разметили о якобы массовых заболеваниях и отравлениях черешней — не соответствуют действительности. Фактов отравления черешней не из Мелитополя или из других регионов не зафиксировано», — сказала «Крым 24» руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Она уточнила, что вся информация оперативно размещается на сайтах правительства региона и Роспотребнадзора, и призвала жителей доверять исключительно официальным источникам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поставки овощей и фруктов из Херсонской и Запорожской областей в Крым существенно повлияли на розничные цены на полуострове.