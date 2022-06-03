Пенза, , 14:23 — REGNUM Погоду на территории Пензенской области с 4 по 6 июня будут определять атмосферные фронты. Временами ожидаются кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром, возможен град, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В предстоящий период ветер поменяет свое направление и будет закачивать в Пензенскую область более прохладный воздух, температура понизится.

В субботу, 4 июня, прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза, возможен град. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днем — около +26 °C.

В воскресенье, 5 июня, осадки маловероятны. Температурный режим существенно не изменится.

В понедельник, 6 июня, местами по области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный 7-12 м/с. Ночью воздух прогреется до +9…+14 градусов, днем — +20…+25 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 4 июня в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, днем в некоторых районах возможны ливни, град.

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