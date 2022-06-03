Ярославль, 3 июня 2022, 14:19 — REGNUM 3 июня в рамках второго дня мероприятий Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» с рабочим визитом Ярославль посетила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Программа второго дня форума была посвящена мероприятиям празднования 350-летия со дня рождения Петра I.
Во время обхода выставочной части форума Алла Манилова высоко оценила вклад музейного сообщества в юбилейные торжества, в том числе отметила и частные инициативы.
На стенде «Музея Петра I «Pierre le Grand» федеральной делегации была презентована и подписана автором книга «Пётр Великий: «Именовать Ярославль отчиною царей…», а также памятная настольная медаль «В честь рождения царевича Петра Алексеевича». Книга и медаль были изданы в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I.
Алла Манилова высказала намерение передать книгу «Именовать Ярославль отчиною царей…» в дар Государственному Эрмитажу.
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