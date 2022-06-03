Ярославль, 3 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. 3 июня в рамках второго дня мероприятий Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» с рабочим визитом Ярославль посетила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Программа второго дня форума была посвящена мероприятиям празднования 350-летия со дня рождения Петра I.

Алла Манилова и автор книги Ирина Серова

Во время обхода выставочной части форума Алла Манилова высоко оценила вклад музейного сообщества в юбилейные торжества, в том числе отметила и частные инициативы.

Проект «Музейные маршруты России» в Ярославле

На стенде «Музея Петра I «Pierre le Grand» федеральной делегации была презентована и подписана автором книга «Пётр Великий: «Именовать Ярославль отчиною царей…», а также памятная настольная медаль «В честь рождения царевича Петра Алексеевича». Книга и медаль были изданы в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I.

«Второй день форума показал высокую заинтересованность новым находкам, связанным с именем Петра I. Одной из таких находок и стал новый музей Петра Великого в Переславле-Залесском. Мы с удовольствием рассказываем о научно-просветительской деятельности «Царя и Великого князя Всея России», в нём же можно увидеть и памятную медаль «В честь рождения царевича Петра Алексеевича», — сказала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» и куратор исторической программы музея Марина Филимонова.

Алла Манилова высказала намерение передать книгу «Именовать Ярославль отчиною царей…» в дар Государственному Эрмитажу.