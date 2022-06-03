Бухарест, , 14:19 — REGNUM Мэрия столицы Румынии Бухареста подписала специальное соглашение с известным румынским бизнесменом Костикэ Констандой о выплате ему долга в размере 125 млн евро. Об этом 3 июня сообщает бухарестская информационная службы News. ro.

Бухарест Ștefan Jurcă

Согласно официальной информации, указанные средства будут перечисляться на счета предпринимателя ежемесячными платежами в течение четырех лет.

«Мы полностью уладили юридический конфликт с семьей Констанды», — резюмировал генеральный примар (мэр) Бухареста Никушор Дан.

Напомним, в 2014-м году администрация Бухареста подписала с К. Констандой договор о покупке бизнесменом земли в центре города. Впоследствии сделка не состоялась, однако Констанда не мог вернуть вложенные деньги. Из-за поданного предпринимателем судебного иска счета мэрии Бухареста были заморожены.