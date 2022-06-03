Москва, 3 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Петра Порошенко действительно могли привлечь в рамках дела об «угольной госизмене» после откровений Виктора Медведчука в СБУ. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Gov.ua Петр Порошенко и Владимир Зеленский

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«Петр Порошенко выехал с Украины, потому что был реальный риск, что его отправят в заключение», — заявил эксперт.

По мнению политолога, «Зеленскому надо предъявить народу «перемоги», а с ними туго. Посадка Порошенко может как раз стать такой «перемогой».

Напомним, что 30 мая экс-президент Украины Петр Порошенко покинул Украину с третьей попытки и после личного обращения к Владимиру Зеленскому.