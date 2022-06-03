Ереван, 3 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар 3 мая обсудили вопросы урегулирования отношений между Ереваном и Баку. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

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«В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с нормализацией армяно-азербайджанских отношений, в рамках которой секретарь Совета безопасности высоко оценил роль ЕС», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, больше всего внимания участники встречи уделили гуманитарным проблемам. Одним из таких вопросов является репарация армянских военнослужащих, которые попали в азербайджанский плен в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Стоит отметить, что официальная позиция Баку — на территории Азербайджана не осталось армянских военнопленных. Военнослужащие, которых там держат, считаются преступниками и осуждены на длительные сроки.