Томск, 3 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Следствие в Томске проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в реке Ушайка в районе городской набережной. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Уточняется, что тело нашли в реке в районе площади Ленина. Личность погибшего установлена. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следователи осмотрели место происшествия. Опрашиваются очевидцы. Телесных повреждений на трупе нет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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