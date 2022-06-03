София, 3 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Руководство Софийского медицинского университета (СМУ) в столице Болгарии объявило о наборе студентов на получение степени бакалавра в области сестринского дела с обучением на английском языке на 2022-й — 2023-й учебный год. Об этом 3 июня сообщает болгарская газета «24 часа».

Александр Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

Согласно официальной информации, программа предназначена преимущественно для иностранных студентов, а также местных юношей и девушек, планирующих по окончанию вуза работать за рубежом.

Курс включает в себя доклиническую и клиническую подготовку, а также стажировку в университетских больницах.

Четырехлетнее обучение заканчивается сдачей государственного экзамена. По окончании СМУ выпускникам предоставляются гарантии трудоустройства.