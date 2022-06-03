Рим, 3 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Италии, лидер входящего в итальянскую правительственную коалицию «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте выступил против поставок вооружения киевскому режиму и предложил искать дипломатическое решение кризиса на Украине. Он заявил об этом 3 июня в беседе с агентством Ansa.

Protezione Civile Джузеппе Конте

«Наша позиция ясна: Италия должна сконцентрировать все усилия на мирном решении. Мы внесли вклад в виде трех поставок вооружений, и сейчас нам представляется, что наш вклад будет более ценен в дипломатическом плане», — сказал он.

Также Конте указал, что, по его мнению, итальянской стороне нужно попытаться вынуть всех и не только стороны конфликта, сесть за стол переговоров до момента, пока «не будет подписан достойный договор, предусматривающий прекращение боевых действий, вывод российских войск, достойное политическое решение».

Кроме того, бывший премьер-министр Италии отметил, что санкции против России и увеличение итальянского военного бюджета из-за конфликта на Украине негативно отражаются на экономике страны.

«Мы не должны по-прежнему думать, что наносим поражение России посредством санкций», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обвинения в политизации закупок российской нефти отверг министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.