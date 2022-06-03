Чебоксары, , 14:13 — REGNUM В Чувашии снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом: количество новых заболевших сравнялось с числом госпитализированных за день. Также продолжает расти число жертв пандемии. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По информации на 3 июня, с начала пандемии в Чувашии количество официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 80 115, из них 1 и 2 июня лабораторно выявлено соответственно 41 и 34 случая инфицирования.

Вылечились от ковида 74 910 человек, доля выздоровевших составила 93,5% (от числа официально подтверждённых случаев заражения).

Что касается суточной статистики, то 2 июня победил коронавирус 71 пациент, госпитализированы 34 больных COVID-19, умер один человек.

Всего в Чувашии умер 4641 ковидный пациент. Уровень смертности составил 5,79%.