В Чувашии переболели ковидом ещё более 70 человек
Чебоксары, 3 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом: количество новых заболевших сравнялось с числом госпитализированных за день. Также продолжает расти число жертв пандемии. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По информации на 3 июня, с начала пандемии в Чувашии количество официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 80 115, из них 1 и 2 июня лабораторно выявлено соответственно 41 и 34 случая инфицирования.
Вылечились от ковида 74 910 человек, доля выздоровевших составила 93,5% (от числа официально подтверждённых случаев заражения).
Что касается суточной статистики, то 2 июня победил коронавирус 71 пациент, госпитализированы 34 больных COVID-19, умер один человек.
Всего в Чувашии умер 4641 ковидный пациент. Уровень смертности составил 5,79%.