Кемерово, 3 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Жителя кузбасского Белово оштрафовали за ложный вызов полиции. Он заявил дежурным, будто совершил убийство, сообщили в полиции региона.

Полиция

«Прибывшая на место группа немедленного реагирования выяснила, что сигнал является ложным. Заявитель в состоянии алкогольного опьянения находился дома в одиночестве, жертвы заявленного преступления и каких-либо следов его совершения обнаружено не было. Сотрудникам полиции горожанин признался, что передал в дежурную часть выдуманную информацию», — уточнили в ведомстве.

Мужчину оштрафовали на 1000 рублей.