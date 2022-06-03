Москва, , 14:13 — REGNUM В России растет популярность банковских карт платежной системы «Мир» и этому есть объяснение, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Карта «Мир» Card.mironline.ru

«Количество выпущенных российскими банками карт «Мир» на 1 апреля 2022 года достигло 125 млн (по данным платёжной системы «Мир»). При этом за первые три месяца 2022 года количество выпущенных карт «Мир» увеличилось на 15% по сравнению с декабрём года, в том числе, наибольшее количество карт этой системы было выпущено в марте.

Причина такого роста понятна — россияне в марте в связи с уходом из России платёжных систем Visa и Mastercard стали чаще обращаться в банки за картами «Мир», чтобы застраховать риски.

Впрочем, о том, что карты «Мир» способны полностью заменить карты Visa и Mastercard, пока говорить рано — ведь карты «Мир» за рубежом принимаются в очень ограниченном количестве стран.

Так, они принимаются в странах Евразийского Союза и в некоторых странах «дальнего зарубежья», которые являются наиболее популярными местами отдыха россиян — Турции, Вьетнаме, ОАЭ.

Однако «Национальная система платёжных карт» в настоящее время ведёт переговоры с рядом других стран, в том числе с Египтом и Кубой, о расширении географии приёма карт «Мир».

Скорее всего, что как минимум с двумя указанными выше странами переговоры увенчаются успехом, так как в этих странах есть большой интерес к увеличению туристического потока из России.

Напомним, что в 2021 году в Турции отдохнули 2,5 млн россиян, а в Египте менее 300 тысяч, и Египет заинтересован снова увеличить туристический поток из России до уровней 2014 года.

А на Кубе россияне уже сегодня представляют собой самую многочисленную туристическую группу: в 2021 году число туристов из России, посетивших Кубу, достигло 132 тыс., что для Кубы является очень высоким показателем.

Ожидается, что до конца 2022 года число выпущенных карт «Мир» может увеличиться до 145-150 млн, так как на карты этой системы спрос сегодня огромный, и это ещё не предел», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм ожидает, что популярные для отдыха зарубежные страны до конца 2022 года начнут принимать карты «Мир», заявила глава ведомства Зарина Догузова.

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