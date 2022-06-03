Бухарест, 3 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис получит премию Ассоциации немцев Южной Германии — одну из престижнейших национальных наград Евросоюза. Об этом 3 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, церемония награждения главы румынского государства прилагающимся к премии почетным знаком Карла IV пройдет 4 июня в баварском городе Хоф (Заале).

«Соответствующей награды удостаиваются деятели и организации в политической, религиозной или экономической жизни, имеющие особые заслуги во благо взаимопонимания и сотрудничества народов и государств Центральной Европы», — говорится в сообщении администрации румынского президента.

Указанная награда была присуждена К. Йоханнису в 2021-м году, однако ее вручение было отложено из-за пандемии коронавируса. Действующий руководитель румынского государства является этническим немцем, имеющим гражданство Германии.