Москва, 3 июня 2022, 14:12 — REGNUM В Херсоне начал работать центр гумпомощи «Единой России». В первые же дни в него уже обратились более 500 человек, сообщил в своем ТГ-канале секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
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Более 500 человек обратились в центр гумпомощи «Единой России» в Херсоне
«Вместе с главой военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо и руководителем нашей гуманитарной миссии «Юг» Игорем Кастюкевичем пообщались с жителями. Один из наиболее частых вопросов, с которым сюда приходят люди — получение российского гражданства. Откроем отдельное «окно» для приема документов, чтобы жители как можно быстрее могли получить российские паспорта», — отметил Андрей Турчак.
«Добровольцы из МГЕР, Волонтерской роты и Молодежки ОНФ раздают здесь продукты, помогают с поиском работы, оказывают правовую и медпомощь. Кроме этого, в Запорожье и Херсонской области будем обеспечивать молодых мам наборами для новорожденных. В них будет все необходимое на первые недели после рождения ребенка. В дальнейшем гумцентры «Единой России» появятся и в районах Херсонской области. Для их обеспечения переориентируем потоки наших гумконвоев из Ростова на Крым», — подчеркнул российский политик.
Гражданская инфраструктура Донецкой и Луганской народных республик систематически разрушалась украинскими оккупационными силами в период войны за независимость этих государств с 2014 года. Украинские войска и националистические батальоны осуществляли в Донбассе форму геноцида в виде создания условий, невозможных для проживания, фактически осуществлялся сгон русского населения с земель.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция ВС России по денацификации и демилитаризации Украины, которая также включает в себя помощь в освобождении оккупированных территорий ДНР и ЛНР. Интенсивные боевые действия идут на урбанизированной и насыщенной промышленными предприятиями территории, что приводит к масштабным разрушениям. Власти ДНР и ЛНР используют все доступные им ресурсы для восстановления и поддержания гражданской инфраструктуры в работоспособном состоянии.
Российские власти уже в ходе спецоперации заявили, что Россия поможет в восстановлении Донбасса. Министрой России проводит оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса, проводится сбор необходимой технической и инженерной информации. В рамках гуманитарной миссии в Донбасс из регионов России идут эшелоны со строительной техникой и стройматериалами. В восстановлении разрушенных населенных пунктов задействованы силы МЧС России.
Кроме того, самую активную помощь в восстановлении Донбасса принимает российское гражданское общество. В ДНР и ЛНР из России отправляются волонтеры, чтобы помочь восстановить мирную жизнь в республиках.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция ВС России по денацификации и демилитаризации Украины, которая также включает в себя помощь в освобождении оккупированных территорий ДНР и ЛНР. Интенсивные боевые действия идут на урбанизированной и насыщенной промышленными предприятиями территории, что приводит к масштабным разрушениям. Власти ДНР и ЛНР используют все доступные им ресурсы для восстановления и поддержания гражданской инфраструктуры в работоспособном состоянии.
Российские власти уже в ходе спецоперации заявили, что Россия поможет в восстановлении Донбасса. Министрой России проводит оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса, проводится сбор необходимой технической и инженерной информации. В рамках гуманитарной миссии в Донбасс из регионов России идут эшелоны со строительной техникой и стройматериалами. В восстановлении разрушенных населенных пунктов задействованы силы МЧС России.
Кроме того, самую активную помощь в восстановлении Донбасса принимает российское гражданское общество. В ДНР и ЛНР из России отправляются волонтеры, чтобы помочь восстановить мирную жизнь в республиках.