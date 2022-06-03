Более 500 человек обратились в центр гумпомощи «Единой России» в Херсоне
Москва, 3 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Херсоне начал работать центр гумпомощи «Единой России». В первые же дни в него уже обратились более 500 человек, сообщил в своем ТГ-канале секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Пресс-служба партии «Единая Россия»
Центр гумпомощи Единой России
«Вместе с главой военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо и руководителем нашей гуманитарной миссии «Юг» Игорем Кастюкевичем пообщались с жителями. Один из наиболее частых вопросов, с которым сюда приходят люди — получение российского гражданства. Откроем отдельное «окно» для приема документов, чтобы жители как можно быстрее могли получить российские паспорта», — отметил Андрей Турчак.
«Добровольцы из МГЕР, Волонтерской роты и Молодежки ОНФ раздают здесь продукты, помогают с поиском работы, оказывают правовую и медпомощь. Кроме этого, в Запорожье и Херсонской области будем обеспечивать молодых мам наборами для новорожденных. В них будет все необходимое на первые недели после рождения ребенка. В дальнейшем гумцентры «Единой России» появятся и в районах Херсонской области. Для их обеспечения переориентируем потоки наших гумконвоев из Ростова на Крым», — подчеркнул российский политик.