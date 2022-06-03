Москва, , 14:12 — REGNUM Поставки американских реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS киевскому режиму, вероятнее всего, никак не смогут повлиять на ход освобождения Донбасса от украинской оккупации. Об этом 2 июня заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

«Повлияет ли это или не повлияет на положение дел на фронте? Я отвечу с очень высокой долей вероятности: не повлияет. Мы выбрали такую методологию что мы протянуты по очень протяжённой линии соприкосновения», — сказал Ходаковский.

Благодаря этому удается избегать высокой концентрации российских войск на том или ином участке. Это в свою очередь позволяет избежать высоких потерь в случае ударов из американских РЗСО.

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