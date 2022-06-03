Самара, , 14:13 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Гроза Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия

Сообщается, что 4 июня в регионе ожидается гроза, порывы ветра до 20 метров в секунду. Днем в Самарской области ожидается кратковременный дождь. Ночью температура воздуха может опуститься до +12°С, днем воздух может прогреться до +28°С.

Спасатели напоминают, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий.