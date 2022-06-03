Воронеж, , 14:08 — REGNUM Новый перечень пунктов временного размещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций опубликовала администрация Воронежа. Постановление подписал мэр Вадим Кстенин.

Пункт временного размещения Пресс-служба администрации Воронежа

Речь идёт о местах временного размещения для эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное время.

«Утвердить прилагаемый перечень муниципальных и других пунктов временного размещения населения, пострадавшего при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, на территории городского округа город Воронеж в новой редакции», — говорится в документе.

Всего в обновлённый перечень включено 197 мест в муниципальных и других помещениях. В Коминтерновском районе таких мест предусмотрено 30, в Левобережном — 21, по 18 в Железнодорожном и Советском районах, в Центральном — 16 и 14 в Ленинском районе. Некоторые из помещений рассчитаны на несколько сотен человек.

Отметим, что в последний раз перечень мест временного размещения в Воронеже утверждался в 2014 году.